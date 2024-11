Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einige Unfälle nach erstem Wintereinbruch in Siegen-Wittgenstein #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Am Mittwoch (20.11.2024) hat es im Kreisgebiet das erste Mal so richtig geschneit. Die Straßen waren zum Teil schneebedeckt und glatt. Aufgrund dessen kam es zu einigen Unfällen. Bei den meisten ist lediglich Sachschaden entstanden. Bei zwei weiteren gab es jedoch Verletzte.

Am Mittwochabend (20.11.2024) ist es auf der Landstraße 717 zwischen Bad Berleburg und Diedenshausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Gegen 20:45 Uhr war ein 25-jähriger Golf-Fahrer von Bad Berleburg in Richtung Diedenshausen unterwegs. Zeitgleich kam ihm ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer entgegen. Ersten Erkenntnissen nach kam der der Golf im Verlauf einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden daraufhin an den Fahrbahnrand bzw. in den Graben geschleudert. Der 25-Jährige, sowie seine 24-jährige Beifahrerin und die beiden im Fahrzeug befindlichen zwei und vier Jahre alten Kinder, wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Auch der 53-jährige Mercedesfahrer erlitt schwere Verletzungen. Alle fünf Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die entstandenen Totalschäden an den Fahrzeugen werden auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Abschlepper haben die Fahrzeuge geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße komplett gesperrt. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Am frühen Donnerstagmorgen (21.11.2024) ist es zu einem weiteren Unfall gekommen, bei dem sich ebenfalls eine Person verletzte. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer war gegen 01:00 Uhr auf der Leimbachstraße stadteinwärts unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach kam auch er auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und beschädigte drei am Fahrbahnrand abgeparkte Autos. Der 34-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen nach auf ca. 55.000 Euro beziffert. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

