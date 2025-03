Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Wardenburg verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg sind am Dienstag, 04. März 2025, gegen 07:40 Uhr, zwei Frauen leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit war eine 91-jährige Frau aus Wardenburg mit einem Kleinwagen auf der Oldenburger Straße in Richtung Sage unterwegs. Ungefähr in Höhe vom Hövener Weg geriet sie in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Kleinwagen einer 27-Jährigen aus Wardenburg kollidierte. Die 27-Jährige kam danach zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Schlussendlich kam sie nach links von der Fahrbahn ab und nach einem Überschlag auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die junge Frau konnte ihr Auto selbständig verlassen und erlitt leichte Verletzungen. Auch die 91-Jährige wurde als leicht verletzt eingestuft. Beide Frauen wurden von den Besatzungen zweier Rettungswagen versorgt. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell