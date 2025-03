Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Tödlicher Folgeunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Holdorf

Delmenhorst (ots)

Nach den schweren Verkehrsunfällen am frühen Dienstag, 04. März 2025, wurde durch die Autobahnmeisterei Holdorf eine Vollsperrung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg eingerichtet. Der Verkehr wurde dazu an der Anschlussstelle Lohne/Dinklage abgeleitet. In der Folge bildete sich ein Stau, der bis zur Anschlussstelle Holdorf zurückreichte.

Gegen 10:00 Uhr erkannte eine Frau das Stauende in Höhe der Anschlussstelle Holdorf zu spät und fuhr mit einem Audi unter den Sattelzug eines 32-Jährigen aus Russland. Sie erlitt schwere Verletzungen, den sie noch an der Unfallstelle erlag. Der 32-Jährige gilt als leicht verletzt und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Im Einsatz waren ein Notarzt, ein Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr aus Vechta.

Die Vollsperrung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg ist nach dem dritten Unfall des Tages an der Anschlussstelle Holdorf errichtet worden.

+++ PM zu den ersten beiden Verkehrsunfällen +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5983367

