Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub- und Diebstahlsdelikte zum Nachteil von Seniorinnen +++ Tatverdächtiger festgenommen +++ Haftbefehl erlassen

Delmenhorst (ots)

Seit Ende Dezember 2024 waren in der Stadt Delmenhorst mehrere Diebstähle und vor allem Raubtaten zum Nachteil älterer Frauen zu verzeichnen. Alle Fälle hatten gemein, dass es sich bei den Opfern um lebensältere Frauen gehandelt hat, die zum Teil nur noch über eine eingeschränkte Mobilität verfügten und auf die Nutzung von Gehhilfen angewiesen waren. Eine weitere Gemeinsamkeit bestand darin, dass mehrere Frauen hohe Geldbeträge mit sich führten, da sie erst unmittelbar vor der Tat Geld abgehoben hatten. Es war zu vermuten, dass der Täter seine späteren Opfer bereits hierbei beobachtet, sie anschließend verfolgt und eine günstige Gelegenheit zur Ausführung abgewartet hat.

Am Dienstag, 04. März 2025, ist nun ein tatverdächtiger Mann festgenommen worden. Er hatte gegen 15:40 Uhr zunächst versucht, die Handtasche einer 91-jährigen Frau zu stehlen. Auch sie hatte sich zuvor in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße aufgehalten und sich von dort zu einem Ärztehaus in der Lange Straße begeben. Als sie hier den Fahrstuhl betrat, versuchte der männliche Täter einen Stoffbeutel zu ergreifen, in dem sich die Handtasche befand. Der Diebstahl scheiterte, weil die Frau lautstark um Hilfe rief und der Stoffbeutel zudem am Rollator festgebunden war. Der Täter ergriff die Flucht. Aufgrund der vorherigen Taten sensibilisierte Beamte der Polizei suchten umgehend nach der Alarmierung die Innenstadt auf und sichteten in mehreren Geschäften die Aufzeichnungen von Überwachungskameras. Tatsächlich war eine männliche Person zu erkennen, die der 91-Jährigen auf dem Weg von der Bank zur Arztpraxis zu folgen schien und ihrer Täterbeschreibung entsprach.

Noch während die Fahndungsmaßnahmen liefen, wurde gegen 17:15 Uhr eine weitere Tat gemeldet. In der Könzgenstraße war eine 83-jährige Frau Opfer eines Raubs geworden. Eine männliche Person war von hinten an die Frau herangetreten, hatte ihr mit Gewalt und mit Schlägen gegen den Unterarm die Handtasche entrissen und war in die Schollstraße weggerannt. Zeugenangaben und die Täterbeschreibung der 83-Jährigen deckten sich mit denen der ersten Tat. Außerdem konnten auch hier Aufnahmen von Überwachungskameras gesichert werden, auf denen eine tatverdächtige Person zu sehen war.

Im Rahmen der ausgedehnten Fahndung ist ein Mann, der der Person auf den Aufnahmen und den Beschreibungen von Opfern und Zeugen entsprach, festgenommen worden. Gegen den 22-jährigen Delmenhorster ist ein Ermittlungsverfahren wegen unter anderem Raubes eingeleitet worden. Aufgrund des dringenden Tatverdachts und der Wiederholungsgefahr stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf Anordnung von Untersuchungshaft. Der Beschuldigte wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell