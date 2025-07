Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Motorrollerfahrer bei Unfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 62 Jahre alter Motorroller-Lenker am Dienstag (22.07.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 05:40 Uhr zwischen Steinheim an der Murr und Höpfigheim in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde.

Eine 56-jährige Ford-Lenkerin wollte von der Ausfahrt der Landesstraße 1100 (L 1100) kommend in den Kreisverkehr zur Kreisstraße 1610 (K 1610) in Richtung Steinheim an der Murr einfahren. Dort übersah sie mutmaßlich den 62-jährigen Zweirad-Lenker, der von Höpfigheim kommend bereits in den Kreisverkehr eingefahren war und weiter in Richtung Steinheim an der Murr wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 62-Jährige schwere Verletzungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Ford der 56-Jährigen musste abgeschleppt werden.

