Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Renitente Person leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten 47-jährgen Mann hatten es am Montag (21.07.2025) gegen 17:15 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Polizei in Ludwigsburg zu tun. Ein Anwohner der Beethovenstraße in der Ludwigsburger Oststadt meldete einen mutmaßlich alkoholisierten und aggressiven Mitbewohner, der sich nicht beruhigen ließ. Nachdem die alarmierten Streifenwagenbesatzungen eingetroffen waren, ging der 47-Jährige unvermittelt auf die Einsatzkräfte zu und schlug einem Beamten ins Gesicht. Daraufhin musste der 47-Jährige zu Boden gebracht werden, wogegen er sich vehement wehrte und die Beamten lautstark und fortwährend bedrohte und beleidigte. Der Mann wurde zunächst zu weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht, wobei er auch hier versuchte, die Einsatzkräfte weiter anzugreifen. Da der Mann sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Auch dort schrie er lautstark herum und beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte, bevor er letztendlich in eine psychiatrische Abteilung gebracht wurde. Der Beamte erlitt durch den Schlag Verletzungen und ist bis auf weiteres nicht dienstfähig.

