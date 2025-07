Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Sprinter überschlägt sich - 31-Jähriger schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Landesstraße 1208 zwischen Waldenbuch und Dettenhausen (Landkreis Tübingen) musste am Montagnachmittag (21.07.2025) rund zwei Stunden lang gesperrt werden, nachdem sich dort gegen 15.25 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein schwerer Unfall ereignet hatte. Ein 31 Jahre alter Sprinter-Lenker, der in Richtung Dettenhausen unterwegs war, kam etwa auf Höhe eines Wanderparkplatzes vermutlich zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Mutmaßlich lenkte der Mann anschließend nach links, fuhr über die Gegenspur und kam in den links verlaufenden Straßengraben, worauf sich der Sprinter der Länge nach überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Mehrere Zeugen kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des Fahrers, der im weiteren Verlauf mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die L 1208 bis gegen 17.20 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

