Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg: 19-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts befindet sich seit dem Wochenende ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige war am Samstag (19.07.2025) gegen 19:30 Uhr im Stadtpark in Leonberg mit einem 18-Jährigen zusammengetroffen. Aufgrund von Streitigkeiten im persönlichen Bereich soll der 19-Jährige mit einem Klappmesser auf seinen Kontrahenten losgegangen sein und ihm eine Stichverletzung am Bein beigebracht haben. Das 18-jährige Opfer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der 19-jährige Tatverdächtige wurde im Rahmen der Fahndung von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet Leonberg angetroffen und vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Sonntag (20.07.2025) einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 19-Jährigen, setzte ihn in Vollzug und wies den türkischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell