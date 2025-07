Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (18.07.2025) 18.00 Uhr und Sonntag (20.07.2025) 19.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Enzstraße in Oberjesingen ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich über eine Terrassentür Zugang in eine Erdgeschosswohnung. Hierzu dürften sie den herunter gelassenen Rollladen hochgeschoben haben, um anschließend in die Wohnung einzudringen. Die Täter stahlen Schmuck und elektronische Geräte, darunter eine Spielekonsole, um Gesamtwert eines dreistelligen Betrags. Zeugen, die am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges beobachtete haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

