Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, gegen eine noch unbekannte Person, die am Samstag (19.07.2025) gegen 13.40 Uhr mit einem großen schwarzen PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße in Markgröningen unterwegs war. Eine 29 Jahre alte Seat-Fahrerin wollte den Parkplatz verlassen, musste zuvor jedoch noch am Fußgängerüberweg stoppen, um einem Fußgänger das Queren zu ermöglichen. Hinter ihr befand sich die noch unbekannte Person im schwarzen PKW, die vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Seat auffuhr. Die 29-Jährige fuhr anschließend in den angrenzenden Kreisverkehr ein und versuchte mittels Gesten verständlich zu machen, dass sie in der Bahnhofstraße halten werde. Die unbekannte Person folgte ihr jedoch nicht, sondern nutzte eine andere Ausfahrt des Kreisverkehrs und fuhr davon. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

