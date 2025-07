Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Freiberg am Neckar: Unfall auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Freitag (18.07.2025) kurz nach 19.00 Uhr einen Unfall zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim beobachtet haben. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker, der auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs war, nach links. Auf dem linken Fahrtreifen stieß der Unbekannte mit dem Mercedes eines 45-Jährigen zusammen. Während der Unbekannte nun vermutlich auf dem Standstreifen anhielt, setzte der 45-Jährige seine Fahrt bis zum Autobahnparkplatz Kälbling-Ost fort. Letztlich kam es zu keinem Austausch zwischen den beiden Beteiligten. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere auch den noch Unbekannten sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

