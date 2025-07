Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen, K1651: Porsche überschlägt sich, Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend (20.07.2025) gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 1651 zwischen Erberdingen und Nussdorf ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Der 53-jährige Fahrzeugführer eines Porsches fuhr die Nussdorfer Straße von Eberdingen in Fahrtrichtung Nussdorf und kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er in eine Böschung, überschlug sich anschließend mindestens einmal und kam schlussendlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die K1651 für circa 1,5 Stunden gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 75.000EUR.

