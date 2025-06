Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebstahl

Landau (ots)

Am 20.06.2025 kam es im Bereich des Weißquartierplatzes zu einem Trickdiebstahl. Ein älterer Herr wurde von dem unbekannten Täter angesprochen, ob dieser möglicherweise Kleingeld habe, welches er dem Täter geben könnte. Die Hilfsbereitschaft des Mannes nutzte der Täter in der Folge schamlos aus. Er "half" dem Herrn bei der Nachschau in dessen Portemonnaie und entwendete hierbei aus dem Scheinfach einen dreistelligen Betrag an Bargeld, was der Geschädigte erst später bemerkte. Die Polizei Landau warnt: Lassen Sie niemanden an oder sogar in ihr Portemonnaie fassen und achten Sie bei Bezahlvorgängen mit der EC- oder Kreditkarte darauf, dass ihre PIN von niemanden eingesehen werden kann.

