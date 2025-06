Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollsperrung aufgrund Verkehrsunfall

Albersweiler, B10 (ots)

Am 20.06.2025 kam es gegen 10:24 Uhr auf Höhe Albersweiler zu einem Verkehrsunfall auf der B10 in Fahrtrichtung Landau. Eine 38-jährige PKW-Fahrerin scherte nach erfolgtem Überholvorgang zu früh auf die rechte Fahrspur ein und wurde von dem sich auf der rechten Spur befindlichen Sattelzug, trotz eingeleiteter Vollbremsung am Heck getroffen und in den angrenzenden Grünstreifen gelenkt. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen konnten durch Ersthelfer leichtverletzt aus dem PKW gerettet und bis Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B10 zeitweise vollgesperrt werden. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 45-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Fahrbahn wurde um 12:30 Uhr wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell