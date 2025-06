POL-PDLD: Diebstahl von E-Scooter

Jockgrim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19./20.06.2025) wurde der Polizei gegen 02:10 Uhr ein Einbruch in eine Tankstelle im Mittelwegring in Jockgrim gemeldet. Bislang unbekannte Täter schlugen die Eingangstür ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Hieraus wurden diverse Zigarettenstangen entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die in der ...

