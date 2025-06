Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Im Wingert gelandet

Eschbach (ots)

Am Donnerstagabend (19.06.2025) gegen 19:20 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem PKW die L508 von Klingenmünster kommend in Richtung Eschbach. Kurz vor der Einmündung nach Göcklingen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Wingert kam das Fahrzeug letztlich zum Stillstand. Der Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Wingertszeile wurde leicht beschädigt. Insgesamt liegt die Schadenshöhe bei ca. 2500 Euro. Da sich Hinweise ergaben, dass möglicherweise eine medizinische Ursache Grund für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte, wurde der Fahrer durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

