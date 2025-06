Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Körperverletzung durch Hundebiss/Zeugen gesucht

Edesheim (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag (15.06.2025) kam es um die Mittagszeit (12.30 Uhr) in den Hinterwiesen vor der Kita "Wiesenwichtel" zu einem Vorfall, bei dem ein nicht angeleinter Hund aggressiv auf ein Ehepaar zulief und dabei die 38 Jahre alte Ehefrau an der Wade verletzte. Die Frau erstatte daraufhin eine Strafanzeige. Im dem Zusammenhang sucht die Polizei nach der Hundehalterin, die lt. Angaben der Geschädigten abgelenkt gewesen war und nicht rechtzeitig auf ihren Vierbeiner einwirken konnte. Sie soll ca. 60 Jahre alt sein und blonde langgelockte Haare getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell