POL-PDLD: Hainfeld - Nach zu viel Schorle alkoholisiert vom Fahrrad gestürzt

Edenkoben (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Mittwochmittag (18.06.2025) konnte bei dem 71-jährigen Mann merklich Alkohol in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Der Einfluss von ...

mehr