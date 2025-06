POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Polizeidirektion Landau

Am 19.06.25, gegen 15.05 Uhr, kam es auf der B 10, vor der Einfahrt in den Barbarossatunnel, in Fahrtrichtung Landau, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Verkehrsteilnehmer verlor, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr zuerst auf einen anderen PKW auf, kam nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort an die Tunnelmauer, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde. Alle Beteiligten wurden leicht bis schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Tunnel musste aufgrund der Bergung geschlossen werden. Dauer derzeit noch nicht bekannt.

