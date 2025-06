Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Einbruch in Tankstelle

Jockgrim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19./20.06.2025) wurde der Polizei gegen 02:10 Uhr ein Einbruch in eine Tankstelle im Mittelwegring in Jockgrim gemeldet. Bislang unbekannte Täter schlugen die Eingangstür ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Hieraus wurden diverse Zigarettenstangen entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die in der Nacht oder bereits davor verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

