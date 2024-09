FW-HH: Feuerwehr verhindert Übergreifen eines Lagerhallenbrandes auf Wohnhaus

Hamburg (ots) - Hamburg Farmsen-Berne, Eckerkoppel, Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr, 28.08.2024, 14:39 Uhr In der Eckerkoppel in Farmsen-Berne ist am Mittwochnachmittag ein ca. 20m hoher Baukran umgestürzt. Durch den Sturz wurden zwei angrenzende Wohnhäuser sowie ein auf der Baustelle befindliches Gerüst teils stark beschädigt. Der Baukran kam teilweise auf den Häusern zu liegen und zog ...

mehr