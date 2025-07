Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizeieinsatz nach Schlägerei innerhalb einer größeren Personengruppe

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.07.2025) gegen 00:40 Uhr wurden in der Freizeitanlage Längenholz in Herrenberg auf dem Parkplatz des dortigen Freibads lautstarke Streitigkeiten innerhalb einer etwa 20-köpfigen Personengruppe gemeldet. Durch die eingesetzten Streifen konnten mehrere Personen kontrolliert werden, einige entfernten sich jedoch zuvor von der Örtlichkeit. Nach derzeitigem Stand kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen innerhalb dieser Gruppe, einige Personen wurden hierdurch verletzt. Zudem waren die Personen alkoholisiert und aggressiv gegenüber der Polizei. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen von der Örtlichkeit verwiesen. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen u.a. wegen Landfriedensbruch und Körperverletzungsdelikten aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07032/2708-0 oder per E-Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

