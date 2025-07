Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Frontalzusammenstoß fordert eine schwer verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (18.07.2025) kam es gegen 12:40 Uhr auf der Landesstraße 1140 (L 1140) zwischen Schwieberdingen und Möglingen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 29-jähriger Mercedes-Lenker war auf der L 1140 von Schwieberdingen kommend in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als er in Höhe der nach Möglingen führenden Einmündung Schwieberdinger Straße aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem Sattelzug eines 48 Jahre alten Mannes, der von Ludwigsburg in Richtung Schwieberdingen fuhr. Der 29-Jährige wurde bei der Kollision in seinem Mercedes eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige Sattelzug-Lenker blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Unfallaufnahme, bei der auch eine Drohne eingesetzte wurde, sowie die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an. Die L 1140 ist voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die späten Nachmittagsstunden andauern. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

