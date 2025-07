POL-LB: Sindelfingen: Pedelec-Fahrerin wird schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - Rund 1.500 Euro Sachschaden richtete eine unbekannte Person am Freitag (18.07.2025) zwischen 09:15 Uhr und 10:00 Uhr in der Alemannenstraße in Altdorf an. Dort zerkratzte sie mit einem spitzen Gegenstand einen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an ...

mehr