Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Polizeilicher Schusswaffengebrauch

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (19.07.2025) kam es in der Hohheckstraße in Leonberg zu einem Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch. Für weitergehende Informationen wird auf die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/6080042

