BPOLD-B: Bilanz der Bundespolizeidirektion Berlin zum Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen auf ausgewählten Bahnhöfen

Berlin (ots) - Am 12. März 2025 veröffentlichte die Bundespolizei eine Fahndung nach drei Männern, die am 22. September 2024 um 2:43 Uhr auf dem S-Bahnsteig der Ringbahn S41 am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen gemeinschaftlich auf einen Mann eingeschlagen haben sollen. Aufgrund zahlreicher, eingegangener Hinweise konnten die Tatverdächtigen namhaft gemacht werden. Aus ...

