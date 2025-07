Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 29-Jähriger nach schwerem Unfall im Krankenhaus verstorben

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (18.07.2025) ereignete sich gegen 12:40 Uhr auf der Landesstraße 1140 (L 1140) in Möglingen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 29 Jahre alter Mercedes-Lenker erlitt bei einem Frontalzusammenstoß erhebliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6079760). Der 29-Jährige erlag noch am Freitag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

