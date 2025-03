Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 86-Jährige bestohlen - Polizeistreife erkennt Diebes-Trio dank Videoaufzeichnung wieder

Oldenburg (Oldb) (ots)

Aufmerksame Bundespolizisten haben Donnerstagvormittag im Hauptbahnhof Oldenburg drei Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren wiedererkannt, die am Vortag gemeinsam einer 86-jährigen das Portemonnaie gestohlen haben sollen. Die Beamten hatten die mutmaßlichen Taschendiebinnen anhand der Videoauswertung von der Tat wiedererkannt. Eine der Verdächtigen wurde per Haftbefehl gesucht und sitzt jetzt für neun Monate im Gefängnis.

Die auf einen Rollator angewiesene 86-jährige Frau wurde am Mittwoch Opfer eines dreisten Taschendiebstahls. Eine 24-Jährige Frau hatte die alte Dame im Hauptbahnhof in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen entwendete ihre 22-jährige mutmaßliche Komplizin unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche der Seniorin, die im Ablagekorb ihrer fahrbaren Gehhilfe abgelegt war. Da der Tatbereich im Hauptbahnhof videoüberwacht ist, sicherten Beamte der Bundespolizei die Aufnahmen. Dank der Videoaufzeichnungen wurde die Tat umfassend dokumentiert. Die Aufnahmen zeigten insgesamt drei Frauen, die arbeitsteilig vorgingen und die eingeschränkte Mobilität ihres Opfers schamlos ausnutzten.

Bereits am darauffolgenden Tag, am gestrigen Donnerstag, erkannte eine aufmerksame Streife der Bundespolizei die mutmaßlichen Täterinnen anhand der Aufnahmen der Videoauswertung im Hauptbahnhof wieder. Die drei Frauen wurden daraufhin gestellt und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung konnte eine Bahnfahrkarte sichergestellt werden, die mit der Bankkarte der bestohlenen 86-Jährigen bezahlt wurde.

Bei den drei einschlägig polizeibekannten Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 22-Jährige aus Bosnien und Herzegowina sowie eine 24-jährige Kosovarin. Das Trio muss sich nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten.

Bei der Überprüfung der Personalien der 24-Jährigen wurde überdies bekannt, dass die junge Frau per Haftbefehl gesucht wird. Sie war im März 2024 wegen Diebstahls in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Da sie unbekannten Aufenthalts war, hatte die Justiz einen Haftbefehl gegen die 24-Jährige erlassen. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Bundespolizei appelliert in Zusammenhang mit diesem Fall zur Vorsicht: Achten Sie insbesondere an belebten Orten, wie zum Beispiel Bahnhöfe, auf Ihre Wertgegenstände und tragen Sie Taschen möglichst körpernah. Bei verdächtigen Beobachtungen oder Situationen zögern Sie nicht, die Polizei zu verständigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell