POL-LB: Leonberg-Eltingen: Hyundai zerkratzt - 6.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Nachdem am Sonntag (20.07.2025) gegen 17.30 Uhr ein noch Unbekannter in einem weißen Toyota Yaris Cross in der Königstraße zwischen Freudental und dem Abzweig auf die Landesstraße 1141 in Richtung Kleinsachsenheim eine Glasflasche aus dem Auto warf, ermittelt das Polizeirevier ...

mehr