Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Polizeieinsatz nach Streit vor Geschäft (07.12.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagnachmittag hat ein 49-jähriger Mann vor einem Geschäft in der Straße "Am Seltenbach" Personen mit einem Beil bedroht. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und konnte den betrunkenen Mann, der in Begleitung einer ebenfalls augenscheinlich alkoholisierten Frau war, vor Ort antreffen. Das Beil konnte im Rucksack der Frau sichergestellt werden.

Zeugen vor Ort berichteten, dass der Mann das Beil in bedrohlicher Weise gegenüber einem anderen Passanten erhoben hatte, es jedoch zu keinen Schlag-, oder Stichbewegungen kam. Nachdem die Lage unter Kontrolle gebracht werden konnte, sprachen die Polizeibeamten Platzverweise gegen den Mann und seine Begleiterin aus.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

