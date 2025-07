Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Fahrzeuglenker wirft Glasflasche aus Auto

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Sonntag (20.07.2025) gegen 17.30 Uhr ein noch Unbekannter in einem weißen Toyota Yaris Cross in der Königstraße zwischen Freudental und dem Abzweig auf die Landesstraße 1141 in Richtung Kleinsachsenheim eine Glasflasche aus dem Auto warf, ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Unbekannte befuhr die Strecke vor einer 23 Jahre alten Frau, die ebenfalls einen Toyota lenkte. Diese konnte beobachten, dass aus dem Beifahrerfenster eine Glasflasche hinaus auf die Straße geworfen wurde. Das Glas zersprang, worauf zwei Reifen des Fahrzeugs der 23-Jährigen beim Überfahren beschädigt wurden. Der Toyota Yaris Cross wurde im weiteren Verlauf auf die L 1141 in Richtung Kleinsachsenheim gelenkt und fuhr davon. Neben dem Toyota der jungen Frau soll auch ein weiteres Fahrzeug durch die Glasscherben beschädigt worden sein. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei war dieses jedoch nicht mehr vor Ort. Der entstandene Gesamtsachschaden steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mal bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

