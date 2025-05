Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zur Flasche gegriffen

Jena (ots)

Weil ein junger Mann in seinen Augen zu Unrecht aufgrund der Beschädigung eines Fahrrades durch eine Personengruppe beschuldigt wurde, ist dieser ausfällig geworden. Im Paradiespark gerieten die Personen am späten Donnerstagabend zusammen, wodurch der 22-Jährige eine Bierflasche aufnahm und die Gruppierung bedrohte. Diese entfernten sich daraufhin in die Innenstadt. Der Aggressor ließ jedoch nicht ab und folgte unter lautem Schreien und mit der Flasche in der Hand. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Mann ergreifen und beruhigen. Dieser muss sich nun wegen Bedrohung strafrechtlich verantworten. Zu Verletzungen ist es nicht gekommen. Ob es zu einer Beschädigung eines Rades gekommen ist, ist noch unklar. Jedoch konnte ermittelt werden, dass die Gruppierung zuvor ein Verkehrszeichen beschädigen wollte, sodass gegen die Verantwortlichen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden ist.

