LPI-J: Alkoholisierter Halbstarker beschädigt öffentliches Eigentum

Apolda (ots) - Am Donnerstag, 28.05.2025 um 14:45 Uhr staute sich der Verkehr auf der B87 in Oberroßla in Richtung Rödigsdorf an einer roten Ampel bis zum Ortseingang. In der weiteren Folge fuhren zwei Fahrzeuge auf das letzte stehende Fahrzeug auf. Hierbei entstand an den drei Fahrzeugen 19.000 EUR. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr