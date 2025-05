LPI-J: Einbruch in Garage

Weimar (ots) - Am Dienstag, kurz vor Mitternacht geriet ein Mopedfahrer in der Nordstraße in eine Verkehrskontrolle. Es bestand der Verdacht der baulichen Veränderung zur Leistungssteigerung des Mopeds. Dafür reichte bei dem 16-jährigen Fahrer allerdings nicht mehr die vorhandene Fahrerlaubnis aus. Dem nicht genug, stand der Jugendliche auch noch unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille. Das Moped wurde zur Prüfung durch einen ...

mehr