POL-LB: BAB 8/Stuttgart: mit Abfall beladener Sattelzug in Brand geraten

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitag (18.07.2025) 18.00 Uhr und Sonntag (20.07.2025) 19.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Enzstraße in Oberjesingen ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich über eine Terrassentür Zugang in eine Erdgeschosswohnung. Hierzu dürften sie den herunter gelassenen Rollladen hochgeschoben haben, um anschließend in die Wohnung einzudringen. Die Täter stahlen Schmuck und ...

mehr