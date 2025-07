Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Auf Kupfer abgesehen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Rudolf-Diesel-Straße;

Tatzeit: zwischen 07.07.2025, 23.45 Uhr und 08.07.2025, 00.30 Uhr;

Von einem Firmengelände in Vreden entwendeten bislang Unbekannte Kabeltrommeln und Kupferkabel mit vierstelligem Euro-Wert. Um auf das Gelände an der Rudolf-Diesel-Straße zu gelangen, beschädigten die Täter in der Nacht zu Dienstag einen Zaun. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

