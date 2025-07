POL-BOR: Gronau - Einbruch in Baucontainer

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Molkereihof; Tatzeit: 06.07.2025, 12.55 Uhr; Eine Goldkette von vierstelligem Euro-Wert haben bislang Unbekannte einer Frau in Rhede vom Hals gerissen. Die drei Täter, ein Mann und zwei Frauen, hatten ihr Opfer am Sonntagmittag am Molkereihof aus einem schwarzen Audi heraus angesprochen. Als die Frau näher an das Fahrzeug herantrat, packte sie die Beifahrerin am Handgelenk und legte ihr Modeschmuck an. Währenddessen öffnete sie den Verschluss ...

mehr