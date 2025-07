Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Goldkette geraubt

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Molkereihof;

Tatzeit: 06.07.2025, 12.55 Uhr;

Eine Goldkette von vierstelligem Euro-Wert haben bislang Unbekannte einer Frau in Rhede vom Hals gerissen. Die drei Täter, ein Mann und zwei Frauen, hatten ihr Opfer am Sonntagmittag am Molkereihof aus einem schwarzen Audi heraus angesprochen. Als die Frau näher an das Fahrzeug herantrat, packte sie die Beifahrerin am Handgelenk und legte ihr Modeschmuck an. Währenddessen öffnete sie den Verschluss der goldenen Kette der Geschädigten. Diese schrie um Hilfe, was eine auf der Rückbank sitzende Frau durch lautes Rufen lautstark zu übertönen versuchte. Nachdem die Beifahrerin ihrem Opfer die Kette vom Hals gerissen hatte, gab der Mann Gas und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: der männliche Fahrer ist etwa 40 Jahre als, trug ein weißes T-Shirt mit bunten Applikationen, kurze Haare und einen Bart. Die beiden Frauen sind ebenfalls circa 40 Jahre alt und trugen zum Tatzeitpunkt jeweils ein schwarzes Kopftuch.

Zu einem vergleichbaren Fall kam es in den vergangenen Tagen in Gronau. Hier der Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6070772

Die Polizei warnt eindringlich vor Trickdieben. Lassen Sie sich auf offener Straße nicht in Gespräche mit Unbekannten verwickeln. Diebe schaffen sich oftmals mit übertriebenen Dankesgesten und Umarmungen entsprechende Tatgelegenheiten. Halten Sie deshalb Abstand und seien sie misstrauisch, wenn Fremde körperliche Nähe suchen oder Ihnen unerwartet Gegenstände überreichen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell