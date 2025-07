Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unbekannte überfallen Bocholter

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Bocholter Straße / Gronauer Straße;

Tatzeit: 04.07.2025, 23.35 Uhr;

Von mehreren unbekannten Männern überfallen und ausgeraubt wurde ein 24-jähriger Bocholter in Rhede. Der 24-Jährige wollte nach dem Besuch einer Party am Freitagabend nach Hause laufen. Gegen 23.35 Uhr seien ihm auf dem Gehweg der Bocholter Straße, kurz vor der Gronauer Straße, vier bis fünf junge Männer entgegengekommen. Sofort hätten diese angefangen, ihn zu beleidigen und zu provozieren. Er sei trotz seiner Beschwichtigungen zu Boden gestoßen worden. Dort liegend hätten die Männer mehrfach auf ihn eingetreten. Sie raubten ihm das Handy und Bargeld. Der 24-Jährige konnte sich aus der Lage befreien in Richtung Rhede davonrennen. Auf der Büssingstraße klingelte er an einem Haus Sturm und bat um Hilfe. Die Anwohner informierten die Polizei und leisteten Erste Hilfe. Eine Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Beschreibung: Die etwa vier bis fünf Männer hatten kurze, an den Seiten kahlrasierte, dunkle Haare - einige trugen einen Bart. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen mit Akzent. Einer führte ein Pedelec der Marke Pegasus mit sich.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell