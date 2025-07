Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Drei Tablets aus Showtruck gestohlen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Carl-Benz-Straße;

Tatzeit: 05.07.2025, zwischen 02.30 Uhr und 11.00 Uhr;

Drei Tablets der Marke Apple entwendete ein bislang unbekannter Täter an der Carl-Benz-Straße in Reken. Die Tablets befanden sich in einem Showtruck, der am Freitagabend bei einer dortigen Betriebsfeier im Einsatz war. Nach Ende der Feier verschloss der Eigentümer das Fahrzeug. Auf der Carl-Benz-Straße bemerkte er einen am Fahrbahnrand sitzenden Mann mit heller Jacke. Als er am Samstagmorgen gegen 11.00 Uhr zum Truck zurückkam stellte er fest, dass die Tür aufgebrochen worden war und die drei genannten Tablets gestohlen wurden. Eine Videoaufzeichnung zeigt, dass offenbar der Mann mit der hellen Jacke den Einbruch verübte.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell