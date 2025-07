Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Exhibitionist zeigt sich am Fahrbahnrand

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, B 54;

Tatzeit: 04.07.2025, 16.30 Uhr;

Sich nackt am Fahrbahnrand gezeigt hat sich ein Unbekannter an der B 54 in Gronau. Mehrere Zeugen hatte sich gegen 16.30 Uhr bei der Polizei gemeldet. Ihnen hatte sich ein nackter Mann gezeigt, der am Fahrbahnrand der Bundesstraße in Richtung der vorbeifahrenden Autos stehend onanierte. Der Exhibitionist stand demnach im Bereich zwischen der A 31 und der Abfahrt zur Steinstraße. Beschreibung: Der Mann war etwa 185 bis 190 cm groß, sportlich schlank und hellhäutig. Bei der Tatausführung hatte er eine schwarze Plastiktüte über den Kopf gezogen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell