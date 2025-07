POL-BOR: Gescher - Stampfer von Ladefläche entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, An der Bleiche; Tatzeit: 05.07.2025, zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr; Drei Autos mutwillig zerkratzt haben unbekannte Täter am Samstagabend an der Straße An der Bleiche in Bocholt. Die Pkw standen auf dem Parkplatz des Mariengymnasiums. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeuge. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl) ...

