Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Transporter auf Firmengelände aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Reiffeisenring;

Tatzeit: zwischen 04.07.2025, 18.30 Uhr, und 05.07.2025, 09.30 Uhr;

Mehrere Transporter auf einem Firmengelände aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter am Raiffeisenring in Bocholt. In der Nacht zum Samstag hebelten die Unbekannten zunächst ein Tor gewaltsam auf. Auf dem Firmengelände brachen sie in vier Transporter ein. Hierzu hebelten sie entweder die Schlösser auf oder schlugen Scheiben ein. Aus drei Fahrzeugen entwendeten die Täter Elektrowerkzeuge und Maschinen. Aus einem Container ließen die Einbrecher etwa zwei Tonnen Kupferkabelreste mitgehen. Die Höhe des Beuteschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell