POL-BOR: Borken - Pferd Casimir findet vermisste Frau

Borken (ots)

Seit Donnerstagnachmittag wurde in Borken eine 70-jährige Frau vermisst. Die Rentnerin war aus einem Seniorenheim in der Borkener Innenstadt abgängig und war in unbekannte Richtung weggegangen. Das Pflegepersonal bemerkte die Abwesenheit der 70-Jährigen und informierte die Polizei. Da die Frau auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen ist und zudem die Gefahr bestand, dass sie allein nicht zurückfinden wird, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet. Neben zahlreichen Kräften setzten die Beamten auch einen Hubschrauber und Spürhunde ein. Die Suche brachte bis zum frühen Freitagmorgen leider keinen Erfolg. Doch der Einsatz sollte eine glückliche Wendung nehmen.

Auf einem Reiterhof an der Coesfelder Straße in Borken-Gemen sollte das Pferd Casimir gefüttert werden. Doch der 17-jährige Wallach stand nicht in der üblichen Ecke seiner Weide, sondern hielt sich am anderen Ende der Wiese auf und zeigte ein äußerst ungewöhnliches Verhalten: Er blickte in die entgegengesetzte Richtung und lief auf ab. Dabei schüttelte er aufgeregt mit dem Kopf und schnaufte. Die 67-jährige Besitzerin des Pferdes vermutete sofort, dass dort etwas nicht stimmen könnte. Als sie an der Stelle nachschaute, sah sie zu ihrer Überraschung die 70-Jährige, die orientierungslos neben ihrem Rollator im hohen Gras saß - zum Glück wohlauf. Die Polizei wurde informiert und der Rettungsdienst versorgte die leicht unterkühlte Rentnerin. Sie wurde zur Vorsorge ins Krankenhaus gebracht. Zum Erstaunen der Einsatzkräfte hatte die ältere Dame eine wesentlich größere Strecke zu Fuß zurückgelegt, als erwartet. Alle waren sich einig: Ohne den aufmerksamen Casimir hätte die Sache wesentlich schlimmer ausgehen können. Für seine tolle Leistung hatte sich der tierische Helfer die Belohnung in Form eines Apfels redlich verdient. (pl)

