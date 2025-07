Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Verkehrsunfall fordert fünf Verletzte

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Barlo, Winterswijker Straße;

Unfallzeit: 03.07.2025, 19.35 Uhr;

Drei Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von etwa 41.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in Bocholt-Barlo zugetragen hat. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Bocholt hatte gegen 19.35 Uhr die Winterswijker Straße aus den Niederlanden kommend befahren. Mit ihr befanden sich in dem Pkw vier männliche Insassen, allesamt 19 Jahre alt und aus Bocholt. Im Bereich einer scharfen Linkskurve verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet nach rechts in einen Grünstreifen und dann auf einen angrenzenden Radweg. Dabei überfuhr sie ein Verkehrsschild und einen Begrenzungspfosten. Beim Versuch das Auto wieder nach links auf die Fahrbahn zu lenken, kam es nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei verletzten sich die Fahrerin sowie ihr Beifahrer schwer. Die drei auf der Rückbank befindlichen Personen erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell