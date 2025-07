Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - In Tankstelle eingedrungen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Dinkellandstraße;

Tatzeit: 04.07.2025, 02.00 Uhr;

In eine Tankstelle eingedrungen sind zwei bislang Unbekannte in Stadtlohn. Um in das Innere des Objekts an der Dinkellandstraße zu gelangen, verursachten die vermummten Täter eine etwa ein Quadratmeter großes Loch in einer Glasfassade. Sie durchwühlten den Kassenbereich und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. Die Einbrecher flüchteten in einem dunklen Pkw, ähnlich einem Audi A3. Vermutlich wartete in dem Fahrzeug eine weitere Person. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell