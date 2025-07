Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kostenlose Wiegeaktion von Wohnmobilen und -wagen

Gescher (ots)

Mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen am nächsten Freitag startet für viele auch die Urlaubszeit. Das eigene Reisemobil oder Wohnwagen erfreuen sich dabei immer größerer Beliebtheit. Um für die Fahrt gut vorbereitet zu sein, bietet der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken auch in diesem Jahr wieder an zwei Terminen eine besondere Aktion an: Am 11. Juli und 1. August 2025 jeweils von 13 bis 18 Uhr können Interessierte ihre Fahrzeuge und Gespanne auf dem Verkehrsübungsplatz in Gescher, Estern 41, kostenlos wiegen lassen. Dafür wird dort eine Kfz-Waage aufgebaut. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Neben Tipps zur korrekten und sicheren Ladung informiert auch das Team des Kriminalkommissariats Prävention Opferschutz über folgende Themen: Sicherheit rund um den Urlaub und das Fahrzeug, Einbruch in Campingwagen, Diebstahl von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern sowie Einbruchschutz für Haus und Wohnung. Weitere Infos dazu sind hier zu finden: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/campingurlaub-einbruch-in-wohnwagen-und-wohnmobil/

Die vergangenen Termine waren ein voller Erfolg. Wohnwagengespann- sowie Wohnmobilfahrer hatten die Möglichkeit, das Gewicht des eigenen Gefährts sowie die maximal erlaubte Zuladung zu bestimmen. Die Polizistinnen und Polizisten freuen sich, einen präventiven Beitrag zur Sicherheit der Reisenden und zur allgemeinen Verkehrssicherheit leisten zu können. (ld)

