Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Einsatzmaßnahmen wegen des Verdachts des unerlaubten Veranstaltens von Glücksspiel in den Landkreisen Heilbronn und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn und den Polizeipräsidien Ludwigsburg und Heilbronn werden Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen aus den Landkreisen Ludwigsburg und Heilbronn geführt, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig Straftaten im Bereich des unerlaubten Veranstaltens von Glücksspiel zu begehen. Am vergangenen Freitag, den 18. Juli 2025 wurden im Rahmen der Ermittlungen an insgesamt elf Objekten in beiden Landkreisen Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dabei waren rund 200 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz. Es konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell