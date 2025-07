Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart

Ditzingen: 13- und 15-Jähriger stehlen Audi und flüchten vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (22.07.2025) entwendeten ein 13- und ein 15-Jähriger zunächst einen in der Straße "Im Siebenzehnerle" in Stuttgart-Feuerbach geparkten Audi. Zeugen konnten den Diebstahl beobachten und alarmierten die Polizei. Nachdem sich vermutlich der 13-jährige Bub ans Steuer gesetzt hatte, fiel der Audi gegen 00:30 Uhr im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Flachter Straße in Stuttgart-Weilimdorf einer Polizeistreife auf und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Allerdings ignorierte der 13-Jährige die Anhaltesignale des Streifenwagens und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ditzingen. Die Verfolgungsfahrt führte den bisherigen Ermittlungen zufolge über die Bundesstraße 295 ins Ditzinger Stadtgebiet. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der 13-Jährige in der Siemensstraße, kurz vor dem dortigen Straßentunnel in Höhe der Einmündung zur Calwer Straße die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Straße ab. Der Audi schanzte anschließend über eine Verkehrsinsel und von dort in einen Grünstreifen. Die beiden Jungen wollte ihre Flucht zu Fuß fortsetzen, konnten jedoch noch an der Unfallstelle von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 50.000. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Audi musste in der Folge abgeschleppt werden. Der 15-jährige Jugendliche und das 13-jährige Kind erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Art und die Anzahl der begangenen Verkehrsverstöße während der Verfolgungsfahrt sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell