POL-FR: Schwörstadt: Auto-Fahrerin kollidiert mit Verkehrszeichen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 13.07.2025, gegen 22.15 Uhr, kam eine 23-Jährige von der Bundesstraße B 34 ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Die 23-Jährige befuhr mit ihrem Hyundai die Bundesstraße B 34 in Fahrtrichtung Brennet als sie vermutlich aus medizinischen Gründen rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem in Grünstreifen befindlichen Verkehrszeichen kollidierte. Dabei wurde das Verkehrszeichen aus dem Boden gehebelt und kam rechts neben dem Fahrzeug zum Liegen. Da die junge Frau kurz nachdem sie aus dem Auto stieg ohnmächtig wurde, kam sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das beschädigte Verkehrszeichen wurde der Straßenmeisterei gemeldet.

(amf)

